Avrupa başkentlerinde Gazze’ye destek: Londra ve Paris'te 10 binler yürüdü

İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı devam ederken, bugün Avrupa başkentlerinde protesto gösterileri gerçekleşti. İngiltere’nin başkenti Londra ve Fransa’nın başkenti Paris’te Gazze’ye destek gösterileri düzenlendi.

İsrail - Hamas çatışmaları 22’nci gününde devam ederken, Gazze’deki yoğun bombardıman da sürüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre İsrail bombardımanlarında 3 bin 595’i çocuk olmak üzere 7 bin 703 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail’in saldırıları bugün Avrupa başkentlerinde protesto edildi.

LONDRA'DA 10 BİNLER TOPLANDI

Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için on binlerce Filistin yanlısı gösterici, Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplandı.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, Gazze'ye düzenlenen saldırılara son verilmesi, ablukanın kaldırılması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Adalet yoksa barış da yok", "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İngiltere Parlamentosu önündeki Westminster Köprüsü'nden geçerek nehrin güneyine indi.

Göstericiler, İngiliz hükümetinin işgal rejimine verdiği desteğe de tepki göstererek, "Rishi Sunak utan", "James Cleverly utan" sloganlarıyla protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına ve yağmura rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

PARİS'TE YASAĞA RAĞMEN BÜYÜK PROTESTO

Paris'te Chatelet Meydanı'nda yerel saat ile 14.30'da başlayan gösteri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında sürüyor.

Polis ve metro görevlileri, Chatelet metro durağının gösterinin olduğu alana geçişi kolaylaştıran çıkışını kapattı.

Durağın farklı çıkışlarını kullanmak zorunda kalan katılımcılar, bu durumu protesto etti.

Chatelet Meydanı'nda göstericileri çember altına alan güvenlik güçleri, gösteri alanına girenlerin daha sonra bu alandan çıkamayacağı uyarısında bulundu.