Avrupa Birliği, Filistin’e yardımları askıya aldı!

Hamas’ın başlattığı ve Filistinli diğer direniş örgütlerinin de destek verdiği Aksa Tufanı operasyonu ardından İsrail ile başlayan çatışmalar üçüncü gününde de sürüyor. Bölgede gerilim tırmanırken, Avrupa Birliği, Filistin’e yapılan yardımların askıya alındığını açıkladı.

Açıklama, AB Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi’den geldi. İsrail’e yönelik operasyonun bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Varhelyi, “Filistinlilerin en büyük bağışçısı olan Avrupa Komisyonu, toplam 691 milyon Avro değerindeki tüm kalkınma portföyünü gözden geçiriyor” dedi.

Varhelyi, alınan kararları şöyle özetledi:

- Tüm ödemeler derhal askıya alındı.

- Tüm projeler incelemeye alındı.

- 2023 dahil olmak üzere tüm yeni bütçe teklifleri bir sonraki duyuruya kadar ertelendi.

- Tüm portföy kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

•All payments immediately suspended.

•All projects put under review.

•All new budget proposals, incl. for 2023 postponed until further notice.

•Comprehensive assessment of the whole portfolio.