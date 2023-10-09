Avrupa Birliği, Filistin’e yardımları askıya aldı!
İsrail ve Filistinli direnişçi gruplar arasındaki çatışmalar sürerken Avrupa Birliği, Filistin’e yapılan yardımların askıya alınmasına karar verdi.
Hamas’ın başlattığı ve Filistinli diğer direniş örgütlerinin de destek verdiği Aksa Tufanı operasyonu ardından İsrail ile başlayan çatışmalar üçüncü gününde de sürüyor. Bölgede gerilim tırmanırken, Avrupa Birliği, Filistin’e yapılan yardımların askıya alındığını açıkladı.
Açıklama, AB Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi’den geldi. İsrail’e yönelik operasyonun bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Varhelyi, “Filistinlilerin en büyük bağışçısı olan Avrupa Komisyonu, toplam 691 milyon Avro değerindeki tüm kalkınma portföyünü gözden geçiriyor” dedi.
Varhelyi, alınan kararları şöyle özetledi:
- Tüm ödemeler derhal askıya alındı.
- Tüm projeler incelemeye alındı.
- 2023 dahil olmak üzere tüm yeni bütçe teklifleri bir sonraki duyuruya kadar ertelendi.
- Tüm portföy kapsamlı biçimde değerlendirilecek.
•All payments immediately suspended.— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 9, 2023
•All projects put under review.
•All new budget proposals, incl. for 2023 postponed until further notice.
•Comprehensive assessment of the whole portfolio.
AB DIİŞİLERİ BAKANLARI TOPLANIYOR
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İsrail-Filistin hattındaki gelişmeler nedeniyle yarın video konferans yöntemiyle acil gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.
AB ve üye ülkeler, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı saldırılara tepki gösterirken İsrail'e destek mesajları yayımlamıştı.
NE OLMUŞTU?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.