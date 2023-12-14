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Avrupa Birliği, Gürcistan'a adaylık statüsü verdi

Avrupa Birliği (AB) Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı.

Avrupa
  • 14.12.2023 21:30
  • Giriş: 14.12.2023 21:30
  • Güncelleme: 14.12.2023 21:34
Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Gürcistan'a adaylık statüsü verdi

AB, Gürcistan'a adaylık statüsü verirken Ukrayna ve Moldova ile müzakerelere başlama kararı aldı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararı aldığını, Ukrayna ve Moldova ile de katılım müzakerelerine başlama planlarının olduğunu bildirdi.

Michel ayrıca, gerekli üyelik kriterlerine ulaşılması durumunda Bosna Hersek'e ile de müzakerelerin başlayacağını belirtti.

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