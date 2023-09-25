Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazandı
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de haftayı galibiyetle kapattı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Bochum'u 7-0 yendi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında 2-2 berabere kaldığı Danimarka temsilcisi Kopenhag, liginde deplasmanda Brondby'yi 3-2 yendi.