Avrupa'da Noel öncesi saldırı alarmı: 4 gözaltı

Haber Merkezi

Noel öncesi Almanya ve Avusturya'da İslamcı bir grubun terör saldırısı düzenleyeceği şüphesiyle polis alarma geçti. Yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Noel öncesi Avrupa genelinde güvenlik açısından durumun gergin olduğu belirtildi.

Almanya'nın sembolik yapılarından Köln Katedrali ile Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir kiliseye bir İslamcı grup tarafından saldırı planlandığı şüphesiyle başlatılan soruşturmalarda dün gözaltılar yapıldı. DW Türkçe'de yer alan habere göre, Avusturya İçişleri Bakanlığı, ülkenin iç istihbarat teşkilatının dört şüpheliyi gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin sorgularına başlanacağı belirtilen açıklamada soruşturmanın güvenliği açısından başka detay paylaşılamadığı belirtildi. Ancak Noel öncesi Avusturya'da ve Avrupa'nın genelinde güvenlik açısından gerilimli bir dönem olduğu belirtilerek, kamusal alanlarda izleme ve gözlem faaliyetlerinin artırıldığı kaydedildi. Köln Katedrali'ne yönelik benzer bir terör saldırısı şüphesiyle Cumartesi gününden beri alarm halinde olan Almanya'da ise henüz gözaltına alınan bir şüpheli olmadığı belirtildi. Bild gazetesi kısa süre önce yaptığı haberinde özel harekat polislerinin operasyonunda bir kişinin Almanya'da, birden fazla kişinin de Viyana'da gözaltına alındığını belirtmişti.