Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplanacak: Kavala ve Demirtaş kararları da gündemde

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 19-21 Eylül tarihlerinde Fransa’nın Strasbourg şehrinde, AİHM kararlarının uygulanmasını incelemek üzere toplanacak. Komite, Gezi davası tutuklularından Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki uygulanmayan AİHM kararlarını da gündeme alacak.

Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını incelemek üzere toplanacak.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, 19-21 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg şehrinde toplanacak olan Komite’nin her 3 ayda bir yapılan toplantılarında, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Moldova Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, İngiltere, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna'yı ilgilendiren dosyalar ele alınacak.

Komite’nin önünde Türkiye’den Gezi davası kapsamında tutuklanan iş insanı Osman Kavala ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında kesinleşen AİHM kararları da yer alıyor.

Bakanlar Komitesi geçtiğimiz yıl, AİHM’in "derhal serbest bırakılması" kararı verdiği halde Kavala’nın hala tutuklu bulunması nedeniyle Türkiye aleyhinde "iptal prosedürü" başlatmış, yaz toplantısında ise hükümetten derhal adım atmasını istemişti.

KARARLAR CUMA GÜNÜM YAYINLANACAK

Komite kararlarını toplantı sonunda, 22 Eylül Cuma günü yayınlanacak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46'ncı maddesi uyarınca, sözleşmeye imza atan taraf devletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymayı taahhüt ediyor.

Rusya, 16 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasının ardından, 16 Eylül 2022 itibarıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olmaktan çıktı. Komite, 23 Mart 2022 tarihli kararında, bu tarihten önce Rusya ile ilgili alınan kararları izlemeye devam etme kararı almıştı.

Bakanlar Komitesi ulusal makamlar, başvuru sahipleri, sivil toplum kuruluşları, ulusal insan hakları kurumları ve ilgili diğer taraflarca sağlanan bilgilere dayanarak kararların infazını izliyor.