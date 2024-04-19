Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finaller belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri dün oynanan karşılaşmalar sonucu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde dün akşam oynanan karşılaşmalar sonucunda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Marsilya, kendi sahasında 1-0 önde tamamladığı maçta rakibi Benfica'yı penaltı vuruşları sonucunda saf dışı bıraktı.

İlk maçta Milan'ı deplasmanda deviren Roma, kendi sahasında da 1-0 galip gelerek adını yarı finale yazdırdı. Kendi sahasında Atalanta'ya 3-0 kaybeden Liverpool, deplasmanda 1-0 galip gelmesine rağmen bu skor yarı finale yetmedi. Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen ise 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kalarak son dört takım arasına kalmayı başardı.

Turnuvada yarı final maçları Marsilya-Atalanta ve Roma-Leverkusen arasında oynanacak.

Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe yarı finali penaltılarla kaçırdı. Deplasmanda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Olympiakos'a karşı 120 dakikayı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, penaltı atışları sonucu turnuvaya veda etti.

Olympiakos'un rakibi de penaltılar sonucu belli oldu. Lille, Aston Villa'ya karşı ilk maçta kaybettiği skor olan 2-1 ile maçı penaltılara taşıdı ancak İngiliz ekibi yarı finale yükselmeyi başardı.

Victoria Plzen'i 2-0 mağlup eden Fiorentina ile PAOK'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Club Brugge de yarı finale yükselen diğer iki takım oldu.