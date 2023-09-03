Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştığı maçı kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali’nde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek ilk kez şampiyon oldu.

İlk seti 27-25 Sıbristan'a kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti Melissa Vargas'ın etkili oyunu ile 25-21 galip tamamladı. Sırbistan, üçüncü sette 25-21 galip gelerek toplamda 2-1 öne geçti. Dördüncü sette ise Türkiye 25-21'le final setine geldi.

TÜRKİYE'NİN FİNAL YOLU

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

SIRBİSTAN'IN FİNAL YOLU

Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.

SONUNDA TÜRKİYE 'ALTIN'I ALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı. Tarihinde 2003 ve 2019'da finalde mücadele eden kadın voleybol takımı, bu iki maçı da kazanamadı ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı. Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunan Türkiye, bugünkü şampiyonlukla altın madalyaya da kavuştu.