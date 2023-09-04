Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkeye döndü

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkeye döndü. Kaptan Eda Erdem Dündar, "Çok mutluyuz, yine ülkeyi arkamızda birleştirdiğimizi görmek inanılmaz bir güç veriyor" dedi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.



Organizasyonun düzenlendiği Belçika’nın başkenti Brüksel’den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama de yapılırken, sonrasında Türk bayraklarıyla donatılmış 'follow me' araçları eşlik etti.

Uçaktan inerek otobüse binen milliler, havalimanının VIP bölümüne doğru yola çıktı.

"DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yurttaşlar burada A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı karşılarken kaptan Eda Erdem Dündar, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyor Filenin Sultanları ve ikinci şampiyonluğumuzla karşınızdayız. İlk önce Milletler Ligi, sonra Avrupa Şampiyonası..." dedi.

Eda Erdem Dündar şöyle devam etti: "Çok mutluyuz, yine ülkeyi arkamızda birleştirdiğimizi görmek, dev ekranlarda bizleri desteklediklerini görmek inanılmaz bir güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz herkese destekleri için."

TÜRKİYE İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'la karşılaştı.

Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Maçın son sayısının ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milli voleybolcular, büyük sevinç yaşadı.

Yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi.

Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.