A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarısı dünya basınında: Krizlerle boğuşan Türkiye, kahramanlarını buldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın tarihi başarısı dünya basınında da kendisine yer buldu. Kadın Voleybol Takımı’nın aşama aşama yükselişinin ve Vargas’ın takıma eklenmesiyle kritik eşiğin geçildiği yorumları yapılırken Türkiye toplumunun takıma verdiği desteğin politik motivasyonları da bazı basın organlarında yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa şampiyonluğu, dış basında da en çok ilgi çeken konular arasındaydı. Bazı yerler takımın sportif başarısına odaklanırken başarının toplumda nasıl karşılandığı ve voleybol takımının halkla kurduğu ilişkinin anlatıldığı makaleler de yer aldı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın internet sitesinde “Krizlerle boğuşan Türkiye, kahramanını buldu” manşetiyle yayımlanan makalede, voleybol takımının başarısının yanı sıra voleybol takımını hedef alan kesimlerin tepkilerine de yer verdi.

KARAKURT’A YAPILAN SALDIRILAR

Yazıda, voleybol takımının seküler ve Atatürkçü yurttaşlar açısından özel bir öneme sahip olduğu vurgulanırken gerici kesimlerin kadın voleybol takımını hedef aldığı ve Ebrar Karakurt’a homofobik saldırılar yapıldığı da aktarıldı.

Makalede, final maçının dışarıda meydanlarla izlendiği anlara ilişkin fotoğraflar da paylaşılırken kadın takımının Türkiye’nin gençleri üzerinde oldukça olumlu etki yaptığı ve özellikle kız çocukları tarafından idol alındığı değerlendirmesine yer verildi.

“KRİTİK EŞİK AŞILDI”

Voleybol dünyasının önde gelen spor haber sitelerinden ‘volleyballworld’ ise haberine, “Türkiye kadın voleybol takımı için çoktan ‘tarihi’ hale gelen sezon, dün oynana maçla daha da özel hale geldi” cümlesiyle başladı.

Türkiye’nin Milletler Ligi şampiyonu olduktan sonra uzun bu kupayı kazanmasının spor tarihi açısından önemine dikkat çeken site, Türkiye’nin uzun yıllar Sırbistan’a farklı turnuvaların kritik aşamalarında kaybettikten sonra gelen galibiyetin milli takım için yeni bir eşiğin aşılmasına anlamına geldiğini yazdı.

Site, Türkiye’nin son iki şampiyonluğunda MVP olan Melissa Vargas’ın performansının belirleyici olduğuna dikkat çekerken final maçının diğer yıldızları arasında Zehra Güneş, Eda Erdem, Bianka Busa ve Tijana Boskovic’i saydı.