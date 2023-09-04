Mehmet Şimşek’in ‘Ebrar’sız kutlaması tepki çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Sırbistan’ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı 'kutlamak' için paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Sırbistan’ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kutladığı mesajında Ebrar Karakurt'un yer almadığı fotoğrafı bulmak için düşük çözünürlüklü fotoğraf kullanması tepki çekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup edip Avrupa şampiyonu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olması tüm yurtta coşkuyla karşılanırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Filenin Sultanları'nı kutlamak için paylaştığı fotoğrafta Ebrar Karakurt'a yer vermedi.

Şampiyonluk maçı öncesinde homofobik ve gerici saldırıların hedefi haline gelen Ebrar Karakurt'un yer almadığı fotoğrafı kullanan Şimşek'e tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları şunları yazdı:

Ebrar'sız fotoğraf seçmişsiniz biz buna güler geçeriz:) — Filiz Aslan (@SimonettaVspc) September 3, 2023

Siyaset diye kendi siyasal eylemi ve faaliyeti yerine sanatı, sporu vs'yi koyanlar bir süre sonra kendilerini kalabalığın içinde en yan yana gelmek istemeyecekleri kesimlerle aynı bayrağı sallarken bulurlar. https://t.co/BoqlCcQZpA — Çağdaş Yazıcı (@cagdasyazici) September 3, 2023

ebrarsızını bulmak için google 27. sayfadan seçtiği 4 pikselli görsel… girdiğin zahmete, çabana sağlık ama onu fotoğraflardan silsen de elbet tarih yazacak.🩷 https://t.co/rCThKggckt — denizslays (@denizslays) September 3, 2023