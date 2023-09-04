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Mehmet Şimşek’in ‘Ebrar’sız kutlaması tepki çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Sırbistan’ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı 'kutlamak' için paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı.

Güncel
  • 04.09.2023 09:37
  • Giriş: 04.09.2023 09:37
  • Güncelleme: 04.09.2023 10:17
Kaynak: Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek’in ‘Ebrar’sız kutlaması tepki çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Sırbistan’ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kutladığı mesajında Ebrar Karakurt'un yer almadığı fotoğrafı bulmak için düşük çözünürlüklü fotoğraf kullanması tepki çekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup edip Avrupa şampiyonu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olması tüm yurtta coşkuyla karşılanırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Filenin Sultanları'nı kutlamak için paylaştığı fotoğrafta Ebrar Karakurt'a yer vermedi.

Şampiyonluk maçı öncesinde homofobik ve gerici saldırıların hedefi haline gelen Ebrar Karakurt'un yer almadığı fotoğrafı kullanan Şimşek'e tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları şunları yazdı:

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Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı
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