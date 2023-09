Ebrar Karakurt'u hedef gösteren Melih Gökçek durmuyor: "Tek geri adımımız yoktur"

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösteren Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na ilişkin yaptığı 'tebrik' paylaşımında, "Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline…" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef göstermeye devam ediyor.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı 'tebrik eden' Gökçek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı 'Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları dolayısıyla şampiyonlukların geldiğini' belirtti. Gökçek, Ebrar Karakurt konusunda 'geri adım atmadığını' da yazdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup edip Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonluk maçı öncesinde Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösterenler arasında yer alan Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BAYANLAR TÜRK MİLLİ VOLEYBOL TAKIMININ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM… TÜRK SPORUNA SON ON SENEDİR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KATKILARI DOLAYISIYLA HEMEN HER BRANŞDA GELEN ŞAMPİYONLUKLAR DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ… NOT: Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid’e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı."

— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 3, 2023

***

NE OLMUŞTU?

"Abdulhamid" isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Karakurt’un paylaşımının altına “Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” diye yazmış, Karakurt ise bu yoruma “Boş yapma Abdülhamid” yazarak cevap vermiş, ardından sosyal medyada hedef gösterilmişti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Karakurt’un “Boş yapma Abdülhamid” yanıtına gönderme yaparak nefret söyleminde bulunmuştu.

Gökçek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sen milli takıma layık olmayan bir LGBTL’lisin. Abdülhamid’e saldırdığına göre senin kökünü araştırmak gerek. Bir sporcu siyaset yapacaksa sporu bıraksın. Atın bunu milli takımdan. Milli takıma leke düşmesin.”