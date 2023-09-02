Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt'a nefret söylemi
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösteren Melik Gökçek, hem cinsiyetçi ifadeler kullandı hem de Karakurt'un Milli Takım'dan atılması için çağrı yaptı.
‘Filenin Sultanları’, CEV Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselmeyi başarırken, takımın yıldızı milli voleybolcu Ebrar Karakurt’a yönelik gerici saldırılar sürüyor.
Geçtiğimiz gün bir sosyal medya kullanıcısı, Karakurt’un paylaşımının altına “Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” diye yazmıştı. Karakurt ta bu yoruma “Boş yapma Abdülhamid” diyerek yanıt vermişti.
Milli yıldızı bugün de AKP’nin görevden aldığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hedef aldı. Karakurt’un “Boş yapma Abdülhamid” yanıtına gönderme yapan Gökçek, şöyle yazdı:
“Sen milli takıma layık olmayan bir LGBTL’lisin. Abdülhamid’e saldırdığına göre senin kökünü araştırmak gerek. Bir sporcu siyaset yapacaksa sporu bıraksın. Atın bunu milli takımdan. Milli takıma leke düşmesin.”