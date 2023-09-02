Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt'a nefret söylemi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösteren Melik Gökçek, hem cinsiyetçi ifadeler kullandı hem de Karakurt'un Milli Takım'dan atılması için çağrı yaptı.

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