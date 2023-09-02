Ebrar Karakurt'tan "Abdülhamid" açıklaması: Konu başka yerlere çekilmeye çalışılıyor

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyada bir kullanıcıya verdiği "Boş yapma Abdülhamid" yanıtından sonra gelen tepkilerle ilgili, "Konu başka yerlere çekilmeye çalışılıyor" açıklaması yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabında bir kullanıcıya verdiği "Boş yapma Abdülhamid" yanıtından sonra gelen tepkilerle ilgili açıklama yaptı.

Karakurt, geçen günlerde sosyal medya hesabından "Savaşa savaşa kazanıyoruz" paylaşımı yaptı. Bir kullanıcının "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." yorumuna ise Ebrar Karakurt'tan "Boş yapma Abdülhamid" yanıtı geldi.

Bu mesajın üzerine Karakurt, yeni bir açıklama yaparak konunun başka bir yere çekilmeye çalışıldığını söyledi.

Karakurt şunları kaydetti: "Söz konusu arkadaşımızın ismi Ahmet, Mehmet veya Berke olabilirdi. Konu başka yerlere çekilmeye çalışılıyor. Pazar günü büyük bir maçımız var, ona konsantreyim. Ülkeme sevgiler."