Avrupa’da 24 maçta 20 galibiyet başarısı

Yunis ALAÇAM

UEFA organizasyonlarında elemeler tamamlanırken, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Avrupa Konferans Ligi’nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor çıktıkları toplam 24 maçın 20’sini galibiyetle kapattı.

Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasında sezon başı 13. sırada olması sebebiyle Avrupa’da mücadele etme hakkı kazanan ekipler 3’er eleme turu oynadı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe ile Beşiktaş, rakiplerini geçmeyi başararak gruplara kalırken, Adana Demirspor ise play-off turunda penaltı atışlarıyla Avrupa’ya veda etti. Bu 4 takım toplam 24 maça çıkarken, alınan 20 galibiyet ve 2 beraberlik, Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasında 9. sıraya yükselmesini sağladı. Avrupa maçları öncesi UEFA ülke sıralamasında 26.600 puanla 13. sırada yer alan Türkiye; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un çıktığı 24 maçta 20 galibiyet ve 2 beraberlik almasıyla 32,850 puana yükseldi. Bu sonuçlarla Sırbistan, İsviçre, Avusturya ve İskoçya’yı geride bırakan Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 9. basamağa kadar çıktı.