Avrupa’da dev heyecan: Leverkusen dolu dizgin

Spor Servisi

La Liga’da zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı La Liga'da Real Madrid, en yakın takipçisi Girona'yı ağırladığı maçı zorlanmadan 4-0 kazandı. Real Madrid'de Arda Güler, 77. dakikada oyuna girdi ve uzatma dakikalarında takımına penaltı kazandırdı. Barcelona, sahasında Granada ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışından uzak kaldı.

Sevilla ise üst sıraları zorlayan Atletico Madrid'i 1-0'lık skorla geçti. La Liga'da 24. hafta geride kalırken Real Madrid, 61 puanla zirve yarışında rahatladı. Ligde Girona 56, Barcelona 51 ve Atletico Madrid 48 puanla sıralandı.

Bundesliga’da Xabi Alonso yönetiminde harikalar yaratan Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih'i 3-0'lık net skorla geçerek namağlup sürdürdüğü şampiyonluk yarışında rakibine karşı avantaj elde etti. İlk 4'e girme mücadelesi veren Stuttgart, evinde Mainz 05'i 3-1 ve Borussia Dortmund, sahasında Freiburg'u 3-0 yendi.

Zirve yarışının kıyasıya geçtiği Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Burnley'yi 3-1 yendi. Maç eksiği bulunan Manchester City, evinde Everton'ı 2-0 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı. Arsenal, West Ham United deplasmanında 6-0 galip gelerek haftanın en farklı skoruna imza attı.