Avukat Tekışık'ın odasında fotoğraf çektirip paylaştığı savcının görev yeri değiştirildi

İstanbul Barosu’na üye avukat Buket Nurşah Tekışık’ın, Çağlayan Adliyesi'ndeki odasında fotoğraf çektirip "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla sosyal medyada paylaştığı savcının görev yerinin değiştirildiğini ortaya çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda avukat Buket Nurşah Tekışık'ın çektirdiği odanın sahibi olan savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Avukat Buket Tekışık'ın sosyal medya hesabından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde paylaştığı fotoğraflar kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Buket Tekışık, sosyal medya hesabında İstanbul Adliyesi'nde bir savcının odasından olduğu belirtilen ve altına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla fotoğraflar paylaşmıştı.

Tekışık, meslek etiğine aykırı davrandığına yönelik hukuçulardan da gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını kapattı. Söz konusu fotoğrafların bir terör savcısına ait olduğu belirlenirken savcı hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fotoğrafların tepki çekmesi üzerine sorulan soruya savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Savcı hakkında tutanak düzenlenerek Hakimler ve Savcılar Kuruluna işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı.

Avukat yönünden ise Barolar Birliği'ne disiplin açısından soruşturulması için dosya gönderildi. Öte yandan İstanbul Barosu tarafından da avukat hakkında soruşturma başlatıldı.