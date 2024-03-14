Avukatı duyurdu: Demirtaş'a dayatılan hukuksuzluktan vazgeçilmiştir
Avukat Ramazan Demir, Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamada, "Avukat görüşü öncesi ve sonrasında dayatılan ayakkabı çıkartma şeklindeki hukuksuzluktan, yapılan görüşmeler sonucunda vazgeçilmiştir" dedi.
Demirtaş Savunma Grubu, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a avukat görüşü öncesi ve sonrasında yapılan 'onur kırıcı arama' uygulamasına son verildiğini açıkladı.
Avukat Ramazan Demir, sosyal medya hesabından Demirtaş Savunma Grubu'nun açıklamasını paylaştı.
Açıklamada, Demirtaş'a görüş öncesi ve sonrası uygulanan 'ayakkabı çıkartma' şeklindeki aramadan vazgeçildiği ifade edildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş ile Edirne cezaevinde görüştük. Açıklamamız ektedir. pic.twitter.com/auVf4x3MBg— Ramazan Demir (@ramazandmr) March 14, 2024
NE OLMUŞTU?
Avukat Ramazan Demir, dün sosyal medya hesabından Demirtaş Savunma Grubu adına yazılan metni paylaşmıştı.
Avukat Demir'in paylaştığı açıklamada, Edirne Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ın, Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla onur kırıcı üst arama dayatmasına maruz bırakıldığı belirtilerek, "Sayın Demirtaş’ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde, kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır" denilmişti.