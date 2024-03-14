Avukatı duyurdu: Demirtaş'a dayatılan hukuksuzluktan vazgeçilmiştir

Avukat Ramazan Demir, Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamada, "Avukat görüşü öncesi ve sonrasında dayatılan ayakkabı çıkartma şeklindeki hukuksuzluktan, yapılan görüşmeler sonucunda vazgeçilmiştir" dedi.

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Fotoğraf: AA