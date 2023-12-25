Avukatları kısa karar için mahkemeye başvurdu: Can Atalay için 4 talep

Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak Atalay hakkındaki kısa kararın uygulanması çağrısı yaptı. AYM kararının bekletilmesinin suç olduğu vurgulanan dilekçede; kısa kararın yerine getirilmesi, yargılamanın yenilenmesi sürecinin başlatılması, infazın durdurulması, Atalay'ın tahliyesi ve yeniden yargılamada durma kararı verilmesi talep edildi.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın avukatları, Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun verdiği "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlaline ilişkin kısa kararın ardından Atalay'ın tahliyesi ve yeniden yargılama kararının durması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Atalay hakkındaki kısa karar gereğince duruşma açmaksızın dosya üzerinden Can Atalay’ın tahliyesi talep edilen dilekçede, AYM'nin 21 Aralık tarihli kısa kararının yerine getirilmesi talep edildi.

Yargılamanın yenilenmesi sürecinin başlatılmasını talep eden avukatlar, infazın durdurulması ve Atalay'ın cezaevinden salıverilmesini istedi.

Dava dosyasına yönelik emsal örneklere de yer verilen dilekçede, kısa kararın bekletilmesinin suç olduğu vurgulandı.

Avukatlar Fikret İlkiz, Deniz özen ve Akçay Taşçı taradından mahkemeye gönderilen dilekçede, şu 4 talebe yer verildi:

"1. Yeniden yargılanmasına başlanmasına,

2. Mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulmasına,

3. Ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanmasına,

4.Yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesini talep ederiz."

AYM, cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için bir kez daha hak ihlali kararı vermiş, kısa kararda, Atalay'ın yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.