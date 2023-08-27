Avustralya'da 23 ABD askerini taşıyan helikopter düştü

Avustralya'da eğitime katılan ABD deniz piyadelerini taşıyan "V-22 Osprey" tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaşamını yitirdi, 5 asker ağır yaralandı.

Avustralya'da 23 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askeri taşıyan helikopter düştü. İlk belirlemelere göre 3 asker yaşamını yitirdi, 5 kişi ise ağır yaralandı.

Avustralya'da yayın yapan ABD News'ın, Avustralya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, 23 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası'na düştü.

CNN'in haberine göre, ABD deniz piyadelerinden bir yetkili, yaptığı yazılı açıklamada, "Uçakta 23 kişi vardı. 3 kişinin öldüğünü teyit ettik. Royal Darwin Hastanesi'ne sevk edilen 5 askerin ise durumu ağır" bilgisini paylaştı.

Askerlerin eğitim için yola çıktıkları belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet ve Savunma Bakanlığı olarak amacımız, bu kazaya en iyi şekilde müdahale etmek ve bu zor zamanda elimizden gelen tüm yardımı yapmak" ifadesini kullandı.