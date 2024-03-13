Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Avustralya'da madende göçük: Mahsur kalan 30 işçi kurtarıldı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana gelmesi sonucu mahsur kalan 30 işçi kurtarıldı, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dünya
  • 13.03.2024 18:50
  • Giriş: 13.03.2024 18:50
  • Güncelleme: 13.03.2024 18:58
Kaynak: AA
Avustralya'da madende göçük: Mahsur kalan 30 işçi kurtarıldı
FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana gelmesi sonucu mahsur kalan 30 işçi kurtarıldı, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

9News sitesinin haberine göre, eyalet polisi, Mount Clear bölgesindeki bir altın madeninin, yerel saatle 17.00 sularında çöktüğünü aktardı.

Olaya müdahale eden polis ve kurtarma ekipleri, madende güvenli bir alana sığınmayı başaran 29 işçiyi kurtardı.

Polis, güvenli alana ulaşamayan ve göçük altında mahsur kalan 2 işçiden birinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Çöken madenin altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İliçteki Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması: Anagold Madencilikten açıklama
BirGün'e Abone Ol