İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması: Anagold Madencilik'ten açıklama

Toprak kayması meydana gelen Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nin işletmecisi Anagold Madencilik açıklama yaptı. Şirketin açıklamasında olayın sebebiyle ilgili hiçbir bilgi verilmezken olayın açıklığa kavuşturulacağı iddia edildi.

Erzincan'da bulunan ve öğle saatlerinde toprak kayması meydana gelen Çöpler Altın Madeni’nin işletmecisi Anagold Madencilik açıklama yaptı.

Şirketin açıklamasında toprak kaymasının yığın liç alanı bölgesinde saat 14.28'te meydana geldiği aktarıldı.

AFAD'a acil bilgilendirme yapıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığını öne süren şirket, 'olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanların seferber edileceğini' öne sürdü.

Şirketin açıklamasında olayın neden yaşandığıyla ve toprak altında kaç işçinin kaldığıyla ilgili bilgi verilmedi.

MADEN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Yaşan felaketin ardından madenin Kanadalı ortağı SSR Mining de bir açıklama yaparak maden faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Şirket yığın linç tabanında büyük bir kayma yaşandığını ifade etti.

Anagold Madencilik'in yüzde 80'i daha önce vergi borcu silinen Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold'a, yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.

Şirket, daha önce bu madendeki siyanür sızıntısı nedeniyle ceza almış, siyanür borusunun patlamasına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şirket hakkında dava açılmıştı.