Erzincan'da Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması: 9 işçiye ulaşılamıyor!

Erzincan'da Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması yaşandı. Siyanürlü solüsyon ve toprak etrafa saçıldı. Enerji Bakanlığı olaya ilişkin "Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır" açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise toprak kayması hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çöpler Altın Madeni, siyanür sızıntısı nedeniyle ceza alan Anagold Madencilik tarafından işletiliyor. Anagold'un yüzde 80'i daha önce vergi borcu silinen Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold'a, yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.

Gökay BAŞCAN

Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold (SSR Mining) ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik tarafından işletilen Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni felaket saçmaya devam ediyor.

İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni’nin Cevher döküm sahasında toprak kayması yaşandı. Siyanürlü solüsyon madenin çevresine yayıldı.

Enerji Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Anagold Madencilik’in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14.30’da toprak kayması olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ANAGOLD'DAN TOPRAK KAYMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

9 kişinin toprak altında kaldığını belirtilen kayma ile ilgili maden şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14.28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz.

Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.

Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.''

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Toprak kaymasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

6 AMBULANS VE 2 UMKE TİMİ GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yağtığı açıklamada, "6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı" bilgisini paylaştı.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI: 9 KİŞİ TOPRAK ALTINDA

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Şu anda bütün hazırlıklar tamam, çalışma yapılıyor. Ekipler yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 9 kişi toprak altında gözüküyor” dedi.

ERZİNCAN VALİSİ: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olayın ardından bölgeye gelen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada "Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı" bilgisini verdi.

Vali Aydoğdu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil."

ÇEVRE KENTLERDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

"DEFALARCA UYARDIK, DİNLEMEDİLER"

Yaşam savunucularına ve bilim insanlarına kulak tıkanması yeni bir faciaya neden oldu.

Bölge halkından Eşref Demir, “8 yıldır söylüyoruz, defalarca uyardık 'toprak kayacak' diye. Dinlemediler” dedi.

Şirketin içeride sayım yaptığını ifade eden bölge halkında Eşref Demir, “Yaşanabilecekleri defalarca söyledik, dilekçelerimizde ifade ettik. Ama bize buranın en güvenilir, en büyük altın madeni olduğunu söylediler. Cevher döküm sahasının 3’te ikisi kaydı. Siyanürlü toprak ve solüsyon etrafa yayıldı. 1 buçuk saattir kimse müdahale edemiyor” ifadelerini kullandı.

MADEN FELAKET SAÇIYOR

Çöpler Altın Madeni'ni Anagold Madencilik Şirketi işletiyor.

Anagold'un yüzde 80'i Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold'a (SSR Mining), yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.

Uzun yıllardır bölgeyi zehirleyen maden tesisinde 2022 yılında 20 ton siyanürlü solüsyon etrafa saçıldı.

Siyanür sızıntısı gerekçesiyle faaliyetine ara verilen tesise, 16,4 milyon TL ceza kesildi. Ancak kısa süre içerisinde tesisi yeniden faaliyete geçti.

2021 yılında projeye ilişkin ikinci kez kapasite artışına onay verildi.

ÇED raporunda yer alan ifadelere göre tesiste, bir yılda kullanılan kimyasal miktarı şu şekilde:

>> 11 bin ton siyanür

>> 122 bin ton sülfürik asit

>> 50 kilogram nikrit asit.

SSR Mining'in 2023 yılında 7.2 milyon dolar vergi borcunun silindiği ortaya çıkmıştı.

İktidar tüm yaşanan felaketlere rağmen maden tesisinin kapasite artırımlarını onayladı. İkinci kapasite artırımına ilişkin açılan dava ise hâlâ sürüyor.