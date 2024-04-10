Avustralya Dışişleri Bakanı Wong'dan Orta Doğu'da kalıcı barış için "iki devletli çözüm" çağrısı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Filistin devletinin tanınmasının Orta Doğu'daki "sonu gelmeyen şiddet döngüsünü kırmak için tek umut" olduğunu ve iki devletli çözümün bölgede uzun vadeli güvenlik ile barışın sağlanmasına yardımcı olacağını söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, Wong, Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesinde (ANU) düzenlenen konferansta, Gazze gündemini değerlendirdi.

Hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadede güvenli bir geleceğin ve kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını belirten Wong, "İki devletli çözüm, (Orta Doğu'daki) sonu gelmeyen şiddet döngüsünü kırmak için tek umut. Bu nedenle tüm tarafları masaya dönmeye ve bölgesel liderler arasındaki görüşmeler de dahil olmak üzere siyasi süreci ilerletmeye yönelik tüm çabaları desteklemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.