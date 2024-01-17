Avusturya'da bir Türk vatandaşı evlenmek üzereyken sınır dışı edildi

Avusturya'da 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza, nikah masasındayken sınır dışı edildi.

Avusturya'da Türk vatandaşı Hamza, evlenmek üzereyken sınır dışı edildi.

İltica başvurusu kabul edilmeyen 27 yaşındaki Hamza, 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula ile nikah masasındayken Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından gözaltına alındı.

Sınır dışı edilen Hamza'nın avukatı Gregor Klammer, nikah masasında gözaltına alınan müvekkilinin asker kaçağı olduğunu ve Türkiye'ye gönderileceğini belirtti.

Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi yetkililerinin nikah masasına geldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.