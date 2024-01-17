Aile Bakanı'ndan 150 bin TL'lik evlilik kredisi açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin konuştu. Göktaş, hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AA'nın aktardığına göre bir gazetecinin Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, hazırlıkların tamamlandığını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

Programa ilişkin bilgi veren Göktaş, “Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız” dedi.