Ay Tutulması ne zaman? Gölgeli Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Ay tutulması ne zaman? Gölgeli ay tutulması Türkiye'den görülecek mi sorularını araştırıyor. Bu yıl "Gölgeli Ay Tutulması" ve "Kısmi Parçalı Ay Tutulması" olarak gerçekleşecek iki ay tutulmasından ilki olan gölgeli ay tutulması takvimlerde işaretlendi. Peki, 2024 Ay tutulması ne zaman? Gölgeli ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte 2024 Ay tutulması takvimi!

2024 yılına girilmesiyle birlikte astronomi meraklıları 2024 ay tutulması ne zaman, gölgeli ay tutulması Türkiye'den görülecek mi sorularını araştırmaya başladı. 2024 yılında gerçekleşecek "Gölgeli Ay Tutulması" ve "Kısmi Parçalı Ay Tutulması" olarak gerçekleşecek iki ay tutulmasından ilki olan gölgeli ay tutulması için sayılı günler kaldı. Yurttaşlar gölgeli ay tutulması Türkiye'den görülecek mi sorusunu gündeme getirirken bilim insanları tutulmaların Türkiye'den görünüp görünmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 Ay tutulması ne zaman? Gölgeli ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ay Tutulması ne zaman?

2024'te gözlemlenecek ilk ay tutulması olan Gölgeli Ay Tutulması 25 Mart 2024 Pazartesi saat 10:00'da gerçekleşecek.

Gölgeli Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Bu yıl gerçekleşecek "Gölgeli Ay Tutulması" ne yazık ki Türkiye'den görülemeyecek. 8 Nisan 2024 Pazartesi saat 21.20'da gerçekleşecek Gölgeli Ay Tutulması Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan gözlemlenebilecek.

Gölgeli Ay Tutulması nedir?

Gölgeli Ay Tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi sonucu ortaya çıkan bir olaydır. Bu olayda, Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya gelir, ancak Dünya'nın atmosferi Ay'ın arkasında bulunan Güneş ışınlarını kırarak Ay'ın yüzeyine ulaşmasını engeller. Bu durumda Ay, Dünya'nın gölgesinde kalarak kırmızı veya bakır rengine bürünür.

Gölgeli Ay Tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesinin tamamına girdiği tam gölgeli tutulma ve kısmi olarak girdiği kısmi gölgeli tutulma olmak üzere iki türde meydana gelebilir. Tam gölgeli tutulmada Ay, Dünya'nın tam gölgesine girer ve genellikle kırmızı renkte bir "kan" Ay olarak adlandırılır. Kısmi gölgeli tutulmada ise Ay, Dünya'nın kısmi gölgesine girer ve bu durumda daha hafif bir renk değişimi gözlemlenebilir.