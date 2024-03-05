Aya Yorgi Koyu’ndaki talana izin vermeyeceğiz
Haber Merkezi
İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu’nda yaşanan çevre katliamı yaşam savunucuları ve halk tarafından protesto edildi. Aya Yorgi Koruma Platformu adına yetkililerin göreve çağrıldığı eylemde konuşan Avukat Seher Gacar, binlerce yıllık uygarlıkların izlerini taşıyan alanın yok edildiğini söyledi.
Gacar, “Vahşi sermayeye teslim edilen Aya Yorgi’de, halkın ücretsiz ve özgürce denize girebileceği 1 metre yer kalmadı. Kıyı Kanunu’na, Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na, İmar Kanunu’na aykırı sahillerdeki tek bir kaçak yapı yıkılmadı. Aya Yorgi Koyu’nu talan ettirmeyeceğiz.” dedi.