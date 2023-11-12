Ay’da tarım mümkün

Bilim insanları, Ay’da yaşayabilmemiz için Ay toprağının verimliliğini arttırmak üzere bakterilerin kullanılabileceğini söyledi.

Çığır açan yeni çalışmada, bir bitkinin büyümesini nasıl etkileyeceğini görmek için Ay toprağına üç farklı bakteri eklendi ve bunun Ay’dan alınan toprağın verimliliğini çarpıcı ölçüde artırdığını bulundu.

Üç bakterinin toprağa eklenmesi, araştırmacıların tütünün akrabası olan Nicotiana benthamiana adlı bitkiyi büyütmesine olanak tanıdı.

Eğer Ay’da yaşayacaksak, bilim insanlarının bitki yetiştirmek için yeni yollar bulması gerekecek ve bu da toprağın kalitesini arttırmayı gerektirecek. Independent Türkçe’nin haberine göre araştırmacılar, çığır açan bakteri üçlüsünün bu amaca yönelik kilit bir adım olabileceğini öne sürüyor.