Aydın'da 8 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'da balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen işçilerin temizlikte kullanılan bir malzemeden dolayı zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Güncel 23.12.2023 10:27 Giriş: 23.12.2023 10:27

Güncelleme: 23.12.2023 10:30 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Aydın'ın Çine ilçesinde bir balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Organize Sanayi Bölgesindeki bir balık işleme tesisinde 8 işçi, makine temizliği yaparken fenalaştı. İşçiler, haber verilmesiyle fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesi'ne ardından da Efeler ilçesindeki hastanelere götürüldü. Hayati tehlikeleri bulunmayan işçilerin temizlikte kullanılan bir malzemeden dolayı zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Şanlıurfa'da otobüs ve 2 TIR çarpıştı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı