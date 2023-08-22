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Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Aydın'da eğitim uçağı düştü. Uçaktaki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Güncel
  • 22.08.2023 13:51
  • Giriş: 22.08.2023 13:51
  • Güncelleme: 22.08.2023 13:56
Kaynak: iHA
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Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Fotoğraf: İHA

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana gelen olayda, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü.

Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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