Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Sarız ilçesinde saat 13.17'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bakan Ali Yerlikaya, depreme ilişkin, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır" açıklamasını yaptı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 13.17'de meydana gelen depremin derinliği 7.06 kilometre oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

#DEPREM: Kayseri ilimizin Sarız ilçesinde, saat 13.17’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/YT7op7MACT — AFAD (@AFADBaskanlik) August 22, 2023

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya açıklamasında, "#Kayseri İli #Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

#Kayseri İli #Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.#Deprem — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 22, 2023

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Sarız Kaymakamlığına vekalet eden Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla olumsuz bir durum görünmüyor. Ekiplerimizin tamamı sahada. AFAD İl Müdürlüğü ekipleriyle sevk halindeler. Bize intikal eden olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürlüğüne de şu ana kadar ilçeden olumsuz bir ihbar gelmediği belirtildi.