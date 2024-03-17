Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
Aydın'ın Didim ilçesinde seyir halinde olan otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü henüz bilinmeyen otomobille çarpıştı. Kazada Esra Uygur isimli sürücü öldü.
Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
Esra Uygur idaresindeki otomobil, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda karşı yönden gelen sürücüsü henüz bilinmeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Uygur, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Uygur'un özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.