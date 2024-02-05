Aydın memecik zeytinyağı, AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın memecik zeytinyağının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Aydın memecik zeytinyağı, AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Efeler ve bereketli topraklar diyarı Aydın'ın incir ve kestanesinden sonra şimdi de 'memecik zeytinyağı' AB tescili aldı. Aydın'ımıza, Aydınlı üreticilerimize, sektöre ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Milas zeytinyağı ve Edremit zeytinyağından sonra Aydın memecik zeytinyağı ile AB'den coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayımız da 3'e ulaşmış oldu. Paydaş kurumlarımızla iş birliği içerisinde ülkemiz ile özdeşleşen ürünlerimizi uluslararası alanda tanıtmaya ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Haber, AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından da paylaşıldı.