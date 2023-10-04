Aydın’ın altını kazıyorlar

Aydın’da jeotermal projeler talanı büyüyerek devam ediyor. 33 jeotermal santralı ve yüzlerce sondaj kuyusu bulunan kentte yeni projeler için harekete geçildi.

Aycan KARADAĞ

Aydın’ın jeotermal enerji santralı (JES) çilesi büyüyerek devam ediyor. 33 JES ve yüzlerce sondaj kuyusu bulanan kentte projelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Köşk ilçesinde JES, Didim’de ise 4 adet sondaj kuyusu açmak için başvuruda bulunuldu.

Köşk’ün Çarşı mahallesinde Menderes Geothermal Elektrik Üretim Anonim şirketi tarafından 19,8 MWe gücünde Dora-5 Jeotermal Enerji Santralı kurulmak isteniyor. 25 bin 539 metrekarelik alan üzerine kurulması planlanan santral, tarım arazisi içerisinde kalıyor. Santrala en yakın konut ise kuş uçumu sadece 300 metre mesafede bulunuyor. Projenin bedeli ise 120 milyon TL olarak belirlendi.

KORUNMASI GEREKİYOR

Didim’in Yalıköy, Akyeniköy ve Cumhuriyet mahallelerini kapsayan alanda ise Karia Jeotermal Enerji A.Ş. adlı şirket, jeotermal enerji aramak için 4 adet sondaj kuyusu açmak istiyor. 1221 hektarlık alanda yapılacak arama çalışması, tarım, orman arazisi, askeri alan, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde kalıyor. Proje alanına 5 kilometre yakınlıkta Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve 7 buçuk kilometre mesafede Bafa Gölü Tabiat Parkı bulunuyor. Projenin bedeli ise 18 milyon 500 bin TL.

Öte yandan Rama Enerji Şirketi ise İzmir’in Selçuk ve Aydın’ın Germencik ilçesini kapsayan alanda JES projesi için harekete geçti. İki kez mahkeme tarafından iptal edilen projeyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir kez daha kabul ederek ÇED sürecini başlattı. Bakanlık, 24 Ekim’de ÇED süreci kapsamında halkın katılım toplantısı yapacağını duyurdu.