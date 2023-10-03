Tarım arazileri zarar görecek

Haber Merkezi

Aydın’da tarım ve orman arazilerine zarar verecek 4 proje için yeni bir süreç başlatıldı. MA’da yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentin 4 farklı ilçesinde 4 proje için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)" süreci başlattı.

Bakanlık, Köşk ve Didim’de Jeotermal Enerji Santrali (JES) için 2; Germencik’te yat imalatı fabrikası ve Karacasu’da ise zeytinyağı imalatı fabrikası için ÇED süreci için karar aldı. Köşk ilçesine bağlı Çarşı mahallesindeki Menderes Geothermal Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne ait 3 bin 352 hektarlık ruhsat alanında 25 bin 539 metrekarelik alana JES kuyuları açılmak isteniyor. Söz konusu JES sahasına en yakın yerleşim birimi 300 metre uzaklıkta bulunuyor. Didim Cumhuriyet, Akyeniköy ve Yalıköy mahallelerinde de Karia Jeotermal Enerji tarafından açılmak istenen 4 JES sondajı için süreç başlatıldı. Germencik’teki Ortaklar mahallesinde ise Anıl Marin Turizm tarafından “Tekne İmalatı” fabrikası için süreç başlatıldı. Karacasu’da da 3 bin 669 metrekarelik alan üzerine “Zeytinyağı Üretim Tesisi” projesi için süreç başlatıldı.