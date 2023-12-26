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"Aydınlanmanın Sonu", 10 Ocak'ta tartışılacak

Bilim ve Düşünce Tarihçisi Derya Gürses Tarbuck'ın alanının önde gelen akademisyenlerden oluşan konuklarla gerçekleştirdiği söyleşi formatındaki seminer serisinin beşincisi 10 Ocak 2024 Çarşamba günü yapılacak. Aydınlanmanın Sonu başlıklı etkinlikte St. Andrews Üniversitesi'nden Modern Tarih Profesörü Richard Whatmore yer alacak.

Bilim
  • 26.12.2023 18:19
  • Giriş: 26.12.2023 18:19
  • Güncelleme: 26.12.2023 22:06
Kaynak: Haber Merkezi
"Aydınlanmanın Sonu", 10 Ocak'ta tartışılacak

Bilim ve Düşünce Tarihçisi Derya Gürses Tarbuck'ın alanının önde gelen akademisyenlerden oluşan konuklarla gerçekleştirdiği söyleşi formatındaki seminer serisinin beşincisi 10 Ocak 2024 Çarşamba günü yapılacak. 

Seminer serisinin 5'incisinde Tarbuck'ın konuğu St. Andrews Üniversitesi'nden Modern Tarih Profesörü Richard Whatmore olacak. 15:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin konu başlığı "Aydınlanmanın Sonu."

Katılım için kayıt gerekmeyen etkinlik Tarih Vakfı'nın İstanbul Eminönü'ndeki binasında gerçekleştirilecek. 

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