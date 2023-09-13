Ayhan Bora Kaplan'ın villa aldığı iddia edilen Yargıtay üyesi: Soylu'ya operasyon yapılıyor

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen ve suç örgütü lideri olma suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın villa ve otomobil aldığı iddia edilen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, iddiaları yalanlarken Süleyman Soylu'ya operasyon düzenlendiğini öne sürdü.

Bir önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen ve geçtiğimiz günlerde yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara'da lüks bir villa ile otomobil hediye ettiği öne sürülen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, iddiayı reddetti.

Aynı zamanda eski Ankara Başsavcısı olan Yüksel Kocaman, Ayhan Bora Kaplan'ın kendisine ev veya otomobil almadığını söyledi. Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan Kocaman, şunları söyledi:

"28-30 yıllık bürokratım. Savcılık stajıma başlarken iki dairem ve Audi marka aracım vardı. Babam uluslararası tır firması olan birisi. Varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Kaldı ki bir şeye ihtiyacım olsa da bu işlere girmem. Oturduğum evi 2020'de iki taksitle aldım. Ben hukukçuyum ezbere işlere girmem. Ayhan Bora Kaplan'a bir mülakat yapmışlar. Bu adam bir şeyler söylemiş ve Emniyet'ten birileri bunu basına servis etmiş."

KAPLAN İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Yüksel Kocaman, Ayhan Bora Kaplan ile bir akşam görüştüğünü de kabul etti. Kocaman, Kaplan'ın kendisine yapılan operasyonların durdurulmasını istediğini anlattı:

"Bir gün bir ortamda yemekteydik. Bir takım arkadaşlarım dediler ki, 'Ayhan Bora Kaplan diye biri var. Emniyet haksız yere peşinde. Kendisini güvende hissetmiyor. Size bir şey arz etmek istiyor' dediler. O sırada yemekteydik. Başka isimlerde vardı. Ben de 'gelsin' dedim. Geldi. 'Emniyet çok üstüme geliyor. Benim yanlış bir işim yok. Sürekli mekanlarım basılıyor' dedi. Ben de kendisine, 'burası hukuk devleti hakkında delil varsa ne gerekiyorsa onu yaparız. Delil yoksa gerekeni yaparız' dedim. Olay bundan ibaret. Hayatımda birkaç dakika görmüşümdür."

"SÜLEYMAN SOYLU'YA OPERASYON VAR"

Ayhan Bora Kaplan'ın Esenboğa Havaalanı önünde yakalandığı görüntülerin servis edilmesini de değerlendiren Kocaman, "Baştan itibaren burada bir operasyon var. Belki hoşunuza gitmeyecek ama burada Süleyman Soylu'ya bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Soruşturmanın da bir usülü var. Emniyet'in bu tarzına şaşırdım. Bu yapılanlar birilerinin hoşuna gidebilir. Ama burası bir hukuk devleti. Bugün ona yarın başkasına bu uygulamalar kabul edilemez. Duygularla hareket edemeyiz" diye konuştu.

"EMNİYET'TE HÂLÂ KRİPTO FETÖ'CÜLER VAR"

Ayhan Bora Kaplan'ın soruşturmasını yürüten soruşturma savcısıyla hiç görüşmediğini dile getiren Kocaman, Emniyet ile uyumlu çalıştığını söylerken 'FETÖ' vurgusu da yaptı: "Ancak görünüyor ki Emniyet'te halen kripto FETÖ'cüler var ve soruşturma aşamasında bilgi sızdırarak süreci yıpratmaya çalışıyorlar. Öyle anlıyorum."

NE OLMUŞTU?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu ve onun döneminde korunup kollandığı iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın poliste alınan ‘kayıt dışı ifadesinde’, yüksek bir yargı mensubuna Ankara'da villa ve bir otomobil aldığını söylediği ortaya çıktı. Çete lideri olmaktan tutuklanan Kaplan'ın ifadesinde, villa ve araba aldığı kişinin evlendiği gün Saray'a çıkan Yargıtay üyesi ve eski Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman olduğunu söylediği öne sürüldü.