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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında örgüt yöneticisi tutuklandı

Ankara'da ‘Ayhan Bora Kaplan’ suç örgütüne yönelik soruşturmada kapsamında gözaltına alınan örgüt yöneticisi Kanber Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 07.12.2023 21:40
  • Giriş: 07.12.2023 21:40
  • Güncelleme: 07.12.2023 21:43
Kaynak: DHA
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında örgüt yöneticisi tutuklandı
FOTOĞRAF: DHA

Ankara'da ‘Ayhan Bora Kaplan’ suç örgütüne yönelik soruşturmada kapsamında gözaltına alınan örgüt yöneticisi Kanber Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 2016 ve 2023 yılları arasında faaliyet gösteren 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik operasyonlarına devam ediyor. 

Bu kapsamda, örgüt kontrolündeki eğlence mekanlarında vatandaşlar üzerinde baskı ve korku oluşturan kişilerden sorumlu olan, örgüt üyelerine suç eylemleri ile ilgili talimat veren ve örgütün işlediği suçları gizlemeye yönelik eylemde bulunan firari örgüt yöneticisi Kanber Keskin, 4 Aralık günü yakalanarak gözaltına alındı. 

Yapılan adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' olmak üzere 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar 31 şüpheli tutuklandı.

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