Ayhan Bora Kaplan ve avukatının ifadesi ortaya çıktı: "Kaplan, 15 Temmuz kahramanıdır"

Bir önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve avukatı Sinan Kocaoğlu'nun mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu belirtilen ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı. T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre Kaplan, aylık gelirini 1 milyon lira olarak beyan ederken soruşturma kapsamında firari durumda olan Barış Kurt’un eski çalışanı olduğunu söyleyen ve kendisine Kaplan’ın adamları tarafından işkence edildiğini öne süren E.D isimli kişinin iddialarının 'FETÖ kumpası' olabileceğini söyledi.

Kaplan'ın avukatı Sinan Kocaoğlu ise müvekkilinin yakalanmasının 'şova çevrildiğini' söyledi. Kocaoğlu, yönelik eziyet iddiasında bulunan kişinin şikayetine takipsizlik kararı verildiğini ancak 7 yıl sonra bu kararın kaldırıldığını ifade ederek, savcılığın Adli Tıp raporunu yeni delil saydığını, ancak bu raporun yeni olmadığını kaydetti.

Bu durumun iyi niyetli olmadığını savunan Kocaoğlu, “7 sene sonra arkasında kimin olduğunu bilmediğimiz kişiler tarafından yaptırılan isnatların gerçek dışıdır” dedi.

"15 TEMMUZ KAHRAMANI"

Kocaoğlu, Ayhan Bora Kaplan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı 'kahramanca' mücadele ettiğini savunarak, “Müvekkilim, 15 Temmuz 2016 günü darbe teşebbüsü sırasında TRT Genel Müdürlüğünü basan Fetullahçı askeri birliklere karşı can siperane mücadele vermiş bir kahramandır" dedi.