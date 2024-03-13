Ayhan Bora Kaplan’dan 'kara para' ve sünnet düğünü savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyon

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan, kara para aklama soruşturması kapsamında verdiği ifadede mal varlığındaki ciddi artışı enflasyona bağladı. Kaplan, "2019 ve sonrasındaki mal varlığımdaki ciddi artışın nedeni enflasyondaki artıştır" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu öne sürülen, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan 'Kaplanlar' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan, hakkında “kara para aklama” suçundan ikinci kez tutuklama kararı verilen soruşturmadaki ifadesi ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Kaplan ifadesinde, yaptığı tüm ticaretin usul ve kanunlara uygun olduğunu iddia ederek mal varlığındaki ciddi artışın enflasyon sebebiyle olduğunu savundu.

Kaplan ifadesinde, “2019 yılı öncesi 100 bin lira olan bir daire şu anda 3 milyon liradır. Doğal olarak rakamların yükselmesi buna ilişkindir. Ülkede gerçekleşen enflasyon nedeniyle almış ve edinmiş olduğum para ve mal varlığı değerleri bugünkü karşılığında yüksek meblağlara gelmektedir. 2019 ve sonrasındaki mal varlığındaki ciddi artışın nedeni enflasyondaki artıştır” dedi.

Kaplan, MASAK raporunda yer verilen oğlunun sünnet takıları üzerinden kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak da “Sünnet takı parası açıklamasıyla yatırmış olduğum meblağ, düğünde çok daha fazlası hediye olarak takıldığı için yasal olmayan bir paradan elde edilmesi mümkün değildir. Burada olmamın tek sebebi 15 Temmuz gecesi TRT binasında olmamdır” ifadelerini kullandı.

Ankara Başsavcılığı "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında 5 Mart'ta aralarında Ayhan Bora Kaplan’ın eski eşi, sevgilisi ve kız kardeşinin de yer aldığı 36 kişi hakkında yakalama kararı vermiş, 21 kişi gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında daha önce örgüt lideri olmakla suçlanan ve bu nedenle tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan ile örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Fethi Koyuncu ve eski AKP Ankara İl Yöneticisi Barış Kurt da yer almıştı. Kaplan, Koyuncu ve Kurt’un da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.