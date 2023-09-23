Aykırı, Ajans Muhbir ve Haber Report'un yöneticileri dahil 8 kişi tutuklandı

Ankara'da, sosyal medya platformlarında 'sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığıyla, Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar' yaptıkları iddia edilen ve aralarında Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yöneticilerinin de olduğu 8 kişi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

Güncel 23.09.2023 09:45 Giriş: 23.09.2023 09:45

Güncelleme: 23.09.2023 10:58 Kaynak: AA

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