Aylar sonra ortaya çıktığı iddia edildi: Kate Middleton nerede?

Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk kez dışarıda görüldüğü iddia edildi. Hafta sonu eşi Prens William ile bir çiftlik dükkanını ziyaret ederken görüldüğü aktarılan Middleton'ın, "mutlu, sağlıklı ve rahat" göründüğü belirtiliyor. Middleton, ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra ortadan kaybolmuştu.

Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından bu yana halkın karşısına çıkmayan Galler Prensesi Kate Middleton'ın nerede olduğuna yönelik tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Prensesin nerede olduğu ve sağlığına yönelik spekülasyonlar kamuoyu gündemini meşgul etmeye devam ederken Galler Prensi William ve Kate Middleton'ın çocuklarının katıldığı bir spor müsabakasını izledikleri iddia edildi.

Sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddiaların ortaya atıldığı dönemde, iddia, Prenses'in Windsor Farm Shop'ta görülmesi durumunu merak edenlerin içini rahatlattı.



NTV'nin aktardığına göre, çifti gördüğünü iddia eden birisi The Sun'a, "Etrafta dolaşan onca dedikodudan sonra onları orada görünce şaşkına döndüm. Kate, William'la alışverişe çıkmıştı ve hem mutlu hem de iyi görünüyordu" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Prenses Kate, ocak ayında Londra'da bir karın ameliyatı geçirmiş ve mart sonundaki Paskalya bayramı sonrasına kadar resmi görevlerini yerine getiremeyeceği açıklanmıştı.

Bu süreçte hiç halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate'le ilgili boşandığı ve sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğu yönünde söylentiler ortaya çıkmış ancak Kensington Sarayı bu konuda hiçbir açıklama yapmamıştı.

Galler Prensesi'nin, durumunun iyi olduğuna yönelik paylaşılan fotoğrafta oynamalar yapıldığı ortaya çıkınca, hakında birçok spekülasyon ortaya atılmıştı.