Aylin Kotil'den Fatih Altaylı'ya soyadı tepkisi

Fatih Altaylı'nın yayında "Aylin Sarıgül" ifadesini kullanmasını eleştiren Aylin Kotil, "Benim adım Aylin Kotil… 12 Eylül cuntasının makamından aldığı İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in soyadını gururla taşıyorum." açıklamasını yaptı.

Şişli Belediyesi Başkan Aday Adayı Aylin Kotil, soyadını yanlış ifade eden gazeteci Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi.

Altaylı'nın yayında "Aylin Sarıgül" ifadesini kullanmasını eleştiren Kotil, "Benim adım Aylin Kotil… 12 Eylül cuntasının makamından aldığı İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in soyadını gururla taşıyorum." dedi.

Kotil'in sosyal medyadan yayımladığı mesaj şöyle:

"Fatih Altaylı ilginç bir insan. Benim adım Aylin Kotil… 12 Eylül cuntasının makamından aldığı İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in soyadını gururla taşıyorum.

Programında 6 kez Aylin Sarıgül diyor. 20 yıl evvel boşandığım bir insanın soyadını 6 kez üst üste söylemesi onun ilginçliğini bir kez daha aınımsattı.

Hep aynı kadın düşmanlığı, hep aynı stratejik yönlendirmeler. Doksanlı yıllarda geçen bir dönem dizisini izler gibi izledim."