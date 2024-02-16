AYM, 10 yıldır karar veremedi

Yüksek Mahkeme, Madımak Katliamı’nda yakınlarını kaybedenlerin zamanaşımına karşı başvurusunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi. Avukat Sarıhan, “10 yıl geçti, sonuç yok.” dedi.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Otelinde yakınlarını kaybedenlerin bireysel başvurusunda, "zamanaşımı" itirazlarıyla ilgili ek rapor alınmasına karar verdi.

Madımak Katliamında hayatını kaybedenlerin yakınları, 2014'te Yüksek Mahkemeye bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği kaydedilmiş, Madımak Oteli'nin yakılmasına ilişkin eylemin "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti.

YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

2014'teki bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümünce 29 Haziran 2021'de görüşülmüş ve incelenmesi ertelenmişti. Yüksek Mahkeme, 14 Aralık 2023'te başvuruyu tekrar ele almış, görüşülmesini bir kez daha ertelemişti. Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü en son 25 Ocak 2024'te, bireysel başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.

Başvuruyu dünkü Genel Kurul gündeminde ele alan Anayasa Mahkemesi heyeti, "zamanaşımına" karşı yapılan itirazlarla ilgili ek rapor alınmasına karar verdi. Başvuru, ek rapor hazırlandıktan sonra Yüksek Mahkemece yeniden gündeme alınacak.

10 YILDIR SONUÇ YOK

Davanın avukatlarından Şenal Sarıhan, "2014 yılında zaman aşımının kaldırılması, adil yargılama ve davanın insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ele alınması için aileler AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı. Bu başvurunun üzerinden 10 yıl geçmiş durumda. AYM, bunu gündemine aldı ama biz sonuç bekliyoruz. 10 yıl zaman geçmiş hâlâ bir sonuç yok. Madımak Katliamı davasının üzerinden 30, zaman aşımı ve insanlığa karşı işlenen suç sayılması için yapılan başvurunun üzerinden de 10 yıl geçti. Adalet aramakta olan insanlar var. Çocukları geri dönmeyecek ama adaleti sağlamaya çalışıyorlar, adalet gelmiyor. Sadece aileler için değil,Türkiye için de. AYM, olumlu bir karar verecekse de bu kararı görememiş olacak birçok anne-baba" ifadelerini kullandı.

Sivas Katliamı’na ilişkin ana davada, Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanıklardan Murat Sonkur, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl, Karataş ve Ceylan ise "Madımak Oteli'ni yakarak 35 kişinin ölümüne neden olmak" ve "45 kişiyi yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye kalkışmak" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edilmişti. Tahliye kararı veren mahkeme, haklarındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından tekrar görülen davada, bulunamadıkları gerekçesiyle bu sanıklar hakkındaki dosyayı ana dava dosyasından ayırmıştı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Eylül 2023'te firari 3 sanığın yargılandığı davanın zaman aşımından düşmesine hükmetmişti.

Katliamın faillerinden firari üç sanığın ''kaçak' sayılmalarına rağmen, zamanaşımı gerekçe gösterilerek yargılanmaması tepki çekmiş, saldırının “insanlığa karşı işlenmiş suçlar” kapsamında sayılması talep edilmişti.