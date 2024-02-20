AYM Başkanı değişiyor: Kulislerde 4 isim öne çıkıyor

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle başkanlık seçimi için süreç bugün başladı. İddiaya göre, AYM'deki başkanlık koltuğu için kulislerde eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Kadir Özkaya, Hasan Tahsin Gökcan ve Selahaddin Menteş'in ismi geçiyor.

Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) üç dönemdir başkanlık yapan ve son dönemde özellikle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ağır sözlerine hedef olan Zühtü Arslan’ın görev süresi 20 Nisan 2024’te sona erecek.

AYM İçtüzüğü gereği, Yüksek Mahkeme’ye veda edecek olan Arslan’ın son görevi, başkanlık seçim sürecini yönetmek olacak. Yine içtüzüğe göre, başkanlık seçimi süreci, bugün başladı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, kulislerde, son seçimde ismi AYM Başkanlığı için geçen ancak sürpriz biçimde Arslan karşısında seçimi kaybeden eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan’ın yeni AYM Başkanı olabileceği konuşuluyor. Buna karşılık, Kadir Özkaya, Hasan Tahsin Gökcan ve Selahaddin Menteş isimleri de gündemde.

AYM İçtüzüğü’ne göre, AYM Başkanı’nın emekliliğine iki ay kala seçim sürecinin başlatılması gerekiyor. Süreci görevdeki, başkanlık görev süresi bitecek olan başkan yürütüyor. Başkanın belirlediği günde, AYM üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için yeni başkan seçiliyor.

ARSLAN'IN OY KULLANMA HAKKI OLACAK

Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak başkan tarafından bildiriliyor.

Seçim günü, tüm üyelerin adlarının yazılı olduğu, aynı renk ve şekildeki kağıtlar üyelere dağıtılıyor. Mahkemenin mührünün de yazılı olduğu oy pusulası niteliğindeki kağıtlarla oylama yapılıyor.

12 yıllık görev süresi bitecek olan Arslan dışındaki tüm üyelere seçimde oy verilebilecek. 15 üyeli mahkemede en az 8 üyenin oyunu alan isim başkan seçilecek. Bir üye bu oy sayısına ulaşana kadar seçim devam edecek. Arslan’ın da seçimde oy kullanma hakkı bulunuyor.

"BAŞKANLIĞA EN YAKIN İSİM FİDAN"

Kulislerde, başkanlığa en yakın isim olarak eski İstanbul Başsavcısı Fidan gösteriliyor. Yargıtay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilmesi için Hakimler Savcılar Kurulu tarafından 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyeliğine atanan Fidan, Yargıtay’da fiilen hiç görev yapmamasına rağmen AYM üyeliği seçimine girmiş ve en yüksek oyu alan isim olmuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da en yüksek oyu alan üç Yargıtay üyesi arasından Fidan’ı 25 Ocak 2021’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.

Fidan, 2 Şubat 2023’te yapılan AYM Başkanlığı seçiminde de favori gösteriliyordu. Ancak AYM üyeleri tercihlerini iki dönem başkanlık yapan Arslan’dan yana kullandı. Fidan’ın, bu seçimde öncekine göre daha şanslı olduğu belirtiliyor.

Buna karşılık, AYM Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ile Kadir Özkaya’ya da yüksek oy çıkabileceği belirtiliyor. Her iki ismin görev süreleri 2026’da dolacak. Kulislerde sürpriz olarak gösterilen bir isim de Selahaddin Menteş. Menteş, daha önce OHAL Komisyonu Başkanlığı da yaptı.