AYM, Can Atalay'ın 'hak ihlali' başvurusu için tarih verdi

AYM, mayıs ayında gerçekleşen genel seçimlerde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın hak ihlaline ilişkin başvurusunu 5 Ekim'de yapılacak olan toplantıda ele alacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 5 Ekim'de görüşme kararı aldı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerinde milletvekili seçilen Gezi davası tutuklusu Can Atalay, AYM'ye hak ihlali başvurusunda bulundu.

Atalay'ın başvurusunun ardından AYM'nin 5 Ekim tarihinde yapacağı toplantıda başvurunun ele alınacağı belirtildi.

AYM takviminde başvurunun içeriğine ilişkin, “Başvuru; milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir” ifadelerine yer verildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Atalay'ın tutuklu olmasına yönelik şunları söylemişti:

"1 Ekim günü Meclis açıldığında eğer Can Atalay tahliye edilmemiş olursa, o gün biz Hatay’a gidiyoruz. Özellikle Can’ın adının anıldığı davalar, sorumluluk üstlendiği, halkın hak mücadelesine dâhil olduğu Aladağ’daki tarikat yurdundaki yangın var. Can onlar için milletvekili oldu. Soma’daki madenciler. Can onlarla ilgili mücadeleyi yükseltmek için milletvekili oldu. Hendek’teki patlama, Gezi Davası, tutuklu gazeteciler, kadın cinayetleri. Türkiye’de adaletin bin bir tane ortada bıraktığı büyük boşluk var. Bunların hepsini Türkiye’de hatırladığımızı bunların takipçisi olacağımızı gösteren uzun bir yürüyüşe başlayacağız."