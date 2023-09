Erkan Baş: Can Atalay çıkmazsa Ankara’ya yürüyeceğiz

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TELE1’de Gökmen Karadağ ile Açıkça programına konuk oldu. Baş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu sürecin en büyük mağdurunun Hatay halkı olduğunu ifade eden Baş, şu ifadelere yer verdi: " Tüm Hataylı yurttaşların bir milletvekili çalışamıyor. Cezaevinde bir milletvekilinin yapabileceği her şeyi yapıyor. Dolayısıyla biz artık Hatay halkının bu mağduriyetinin bir an önce sona ermesi için Can Atalay’ın gezici irtibat ofisini kuruyoruz… Her gün Hatay’ın bir ilçesine Can Atalay adına avukat arkadaşlarımız, parti yöneticileri, danışman arkadaşlarımız giderek yurttaşın derdini dinleyecek, çözebileceksek bize ileterek o faaliyeti tamamlamaya çalışacaklar."

Konuşmasının devamında Meclis'in açılacağı 1 Ekim tarihine dikkat çeken Baş, Atalay'ın tahliye edilmemesi halinde Ankara'ya yürüyeceklerini belirtti. Şöyle konuştu: "1 Ekim günü Meclis açıldığında eğer Can Atalay tahliye edilmemiş olursa, o gün biz Hatay’a gidiyoruz. Özellikle Can’ın adının anıldığı davalar, sorumluluk üstlendiği, halkın hak mücadelesine dâhil olduğu Aladağ’daki tarikat yurdundaki yangın var. Can onlar için milletvekili oldu. Soma’daki madenciler… Can onlarla ilgili mücadeleyi yükseltmek için milletvekili oldu. Hendek’teki patlama, Gezi Davası, tutuklu gazeteciler, kadın cinayetleri… Türkiye’de adaletin bin bir tane ortada bıraktığı büyük boşluk var. Bunların hepsini Türkiye’de hatırladığımızı bunların takipçisi olacağımızı gösteren uzun bir yürüyüşe başlayacağız."