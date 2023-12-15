AYM'den 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı yasağı kararı: Hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2014 ve 2015’te Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs'a kapatılmasıyla ilgili hak ihlali kararı verdi. AYM'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, İrfan Fidan ve Muhterem İnce bu karşı oy kullandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2014 ve 2015’te Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs'a kapatılmasıyla ilgili hak ihlali kararı verdi. AYM'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) başvurusunu değerlendiren Yüksek Mahkeme'nin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AYM kararında, ulusal ve uluslararası hukuka atıfta bulunuldu.

Gerekçeli kararda, "kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna" oybirliği ile karar verilirken; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verildi. Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, İrfan Fidan ve Muhterem İnce bu karşı oy kullandı.

"MÜDAHALENİN GEREKLİ OLDUĞU ORTAYA KONAMAMIŞTIR"

Kararda şu ifadelere de yer verildi:

"78. Sonuç olarak 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen başvurucuların gösteri ve yürüyüş hakkına yönelik olarak zor kullanılmak suretiyle dağıtılması şeklindeki müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ve demokratik bir toplumda gerekli olduğu ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya konulmarnıştır.

79. Açıklanan gerekçelerle Anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

Muhterem İNCE bu görüşe kanlmamıştır."