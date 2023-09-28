AYM'den üst üste ihlâl kararları

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM) kadına yönelik şiddete ilişkin verilen takipsizlik kararını hak ihlali saydı. AYM’nin kararında, ceza soruşturmasının etkili kabul edilebilmesi için bireyin savunulabilir bir iddiasının bulunması halinde derhal başlatılması gerektiği bildirildi.

Aynı zamanda Beşli Çete’den Mehmet Cengiz’e kamu ihalelerinin verilmesini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’ya verilen hapis cezası da AYM’den döndü. AYM, BirGün’de “Her Devrin Kasası Mehmet Cengiz” başlıklı yazıyla Cengiz’e kamu ihalelerinin verilmesini eleştiren Erdoğdu’nun dokunulmazlığına rağmen ceza almasının hak ihlali olduğuna karar verdi. Yeniden yargılanma isteyen AYM, kararda yerel mahkeme ve istinafın gerçeklerinin yetersiz olduğunu belirtti.